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رياضة

استعدادا لعودة الدوري.. المقاصة يواجه الجيش وبيراميدز وديا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:48 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عمرو الحلواني
يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

وفي سياق متصل استأنف فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس بقرار من الجهاز الفني.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في  توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .
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