نسبة الشفاء من الفيروس 80%.. تعافي 43 مصابا بـ كورونا في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، تعافي ٤٣ شخصًا من المصابين بفيروس كورونا بعد علاجهم في مختلف المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء 80% على مستوى مستشفيات العزل بالمحافظة.





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وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من التكدس والتجمعات، وتحديد مسارات المصابين داخل المستشفيات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأشار "حميدة "، إلى استمرار مراحل التطهير والتعقيم دوريًا لكافة مؤسسات الحكومية والمؤسسات الطبية والعلاجية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا.





وتابع وكيل وزارة الصحة "جميع المستلزمات الطبية والماسكات اللازمة متوفرة لتوزيعها على الطواقم الطبية، وكافة الحالات المعزولة صحيًا داخل منازلهم أثناء فترة علاجهم لحين تماثلهم للشفاء".



