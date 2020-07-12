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رياضة

رسميا .. رامي إبراهيم يجدد تعاقده لـ موسمين مع سلة الاتحاد السكندري

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:55 م
رامي إبراهيم ومحمد
رامي إبراهيم ومحمد مصيلحي
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حسام الحارتي
نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة رامي إبراهيم لاعب ارتكاز المنتخب الوطني و أحد أفضل اللاعبين بمصر بهذا المركز لمدة موسمين أضافيين

 ووافق  رامي إبراهيم  على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي  2021-2022 .

و يحرص مجلس إدارة النادي على تمديد التعاقد مع جميع العناصر  الأساسية و نجوم الفريق  بناء علي رغبة الكابتن أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة

 ومن جانبه أشار اللاعب أنه أحد أبناء هذا النادي العريق و أعرب عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر ، و أكد أنه سيبذل كل الجهد هو و زملائه نجوم الفريق لتحقيق المزيد من البطولات .
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