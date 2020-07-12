أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

قدم الدكتور أحمد بدوى؛ خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ افضل انواع الفواكه لحرق الدهون انقاص الوزن.

فواكه لحرق الدهون و انقاص الوزن:

1- البطيخ :

يسهل القضاء الطبيعي على السموم والدهون في الوقت الذي توفر مصدرًا هامًا للكاروتين، والحديد والكالسيوم

2- الأفوكادو :

يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون الأحادية الغير مشبعة حيث يعد من بين أكثر الفواكه الدهنية التي يتم تناولها اليوم، وقد أثبتت دراسات أنها تساعد على حرق الدهون في منطقة الخصر والبطن.

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3- الموز :

تساهم في امتصاص الخلايا الدهنية وذلك بفضل أليافه الكثيرة كما أنه يعزز الشبع وينصح بعدم استهلاك أكثر من حبة موز واحدة يوميًا.

4- البرتقال :

غني بالفيتامين C و B5 البوتاسيوم-الكالسيوم والتي تعتبر عناصر أساسية في عملية حرق الدهون كما يعمل على تطهير الجهاز الهضمي وتنظيم نسبة السكر في الدم.