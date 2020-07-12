يتنافسون على 6 مقاعد.. ارتفاع عدد المرشحين لمجلس الشيوخ بالقليوبية إلى 22 مرشحا

تلقت محكمة بنها الابتدائية اليوم أوراق 7 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس الشيوخ ليصل إجمالي عدد المرشحين حتى الآن إلى 22 مرشحا من بينهم 5 سيدات على المقاعد الفردية الستة المخصصة للمحافظة.









وتقدم إلى اللجنة اليوم بأوراق الترشح كل من مروة غريب عطية مدير إدارة كهرباء قها والدكتور عماد شكري أخصائي تحاليل من الخصوص والمهندس عبد اللطيف أحمد سيف من كفرشكر وندا محمد أمين مدرس من منطي بقليوب.





كما تلقت اللجنة أوراق إيمان إبراهيم محمد مدرسة من القناطر الخيرية ومروة محمد أمين مرشدة سياحية من شبرا الخيمة، ومحمد رفعت عبد الرحمن، وجميعهم مستقلون.





وعلى مدار يومين تقدم عدد من ائتلاف الأحزاب الوطنية بأوراق ترشحهم بقيادة حزب مستقبل وطن، وهم أبوسريع أبوسريع إمام وشهرته أبوسريع إمام، ومصطفي بيومي محمد، والشهير بمصطفي النفيلي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليًا والقليوبية الأسبق، وسيد عبد الحميد سالم من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية، ومصطفي سعيد أمين من مركز قليوب.





كما تقدم عدد من المستقلين بأوراقهم، وهم خالد عرمان رجل الأعمال، والدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ، وحنان حافظ مدير إدارة تموين شبرا، واللواء سيد عزب عضو مجلس الشعب الأسبق من مركز كفرشكر، وياسر عبدالرحيم حربي من شبرا الخيمة مقدم برنامج ملفات وقضايا بقناة "مصر الحياة" ومحمود عبيد محامي من شبين القناطر، ومحمد بدوي محمد هاني من طوخ، وعلي سابق وأنوار صالح موظفة الوحدة المحلية بنامول.