AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطريرك الروم الأرثوذكس: تركيا تزرع شوكة كبيرة في طريق التعايش السلمي بين الشعوب والأديان

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:54 م
طريرك الإسكندرية
طريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس
Advertisements
سامح سلام

أصدر صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بيانا بشأن كاتدرائية آجيا صوفيا في تركيا، مؤكدا أنه  شعر بحزن وقلق كبيرين بتحويل أكبر الآثار المسيحية التاريخية في الشرق، كاتدرائية آجيا صوفيا، إلى مسجد.

وقال غبطة البابا ثيودروس الثاني – في بيان صادر اليوم - إن هذا التحدي يأتى لزعزعة وتحريك المياه المضطربة، بالفعل، بسبب جائحة الفيروس التاجي، ففي الوقت الذي يجب علينا خلال هذه الفترة أن نقاتل معًا في تعاضد ضد العدو غير المرئي للوباء، تأتي تركيا وتضيف شوكة كبيرة أخرى في التعايش السلمي بين الشعوب والأديان.

أقرأ أيضا ..

البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل بدير الأنبا بيشوى

بعد صيام دام 33 يوما .. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل


وأضاف بطريرك الروم الأرثوذكس أن تركيا تستخدم الحقوق الدينية والثقافية لأغراض أخرى، وقبل كل شيء، نرى التاريخ يتغير وينشأ انقسام جديد للمصالح الشخصية.

وتابع  إن عكس هذا يحدث في مصر حيث يتمتع الجميع بالحرية الدينية ويَعُم التعايش السلمي بينهم. فرئيسنا السيسي يمنح يوميا سندات ملكية لكنائسنا المسيحية، كما أن السلطات السياسية والدولة في بلادنا تسمح لنا بحرية العبادة في كنائسنا وتجديدها وتجميلها والحفاظ عليها.

واختتمه بيانه قائلا، من كرسي القديس مرقس بالإسكندرية، نصلي أن يسود المنطق وأن يسود سلام الله العالم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنيسة الروم الأرثوذكس في أمريكا تختتم اجتماع مجمعها المقدس

كنائس الشرق الأوسط: القرار التركي بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد اعتداء على الحرية الدينية

مجلس الكنائس العالمى: قرار الرئيس التركى بشأن آيا صوفيا يثير الحزن والفزع

ترشيحاتنا

الإسكان: الحد الأدنى للتصالح 25% من قيمة المخالفة الإجمالية.. فيديو

العائلة بالكامل فى الحجر الصحى.. تفاصيل إصابة أسرة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

محمد الخشت يفجر مفاجأة حول التسلسل الجيني لـ كورونا بمصر

وفاة رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بسبب كورونا

فستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

وقوع انفجار.. نشوب حريق كبير في سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%