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رياضة

تعادل إيجابي ينهي الشوط الأول بين ميلان ونابولي.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إنتهى الشوط الأول من لقاء نابولي و إي سي ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة خلال الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم إيس سي ميلان في المباراة  عن طريق هدف هيرنانديز الرائع جاء في الدقيقة 20 بعد هجمة مميزة للروسونيري وصلت فيها الكرة لأنتي ريبيتش داخل منطقة الجزاء ليُهديها لهيرنانديز الذي سددها بيسراه بشكلٍ رائع في مرمى أوسبينا.

وتعادل نابولي من ركلة حرة مباشرة لصالح على يمين منطقة جزاء ميلان، نفذها لورينزو إنسيني بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة حيث تحولت بشكل مباشر تجاه مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما الذي أخطأ الكرة بشكل غريب لترتد من بين قفازاته وتجد متابعة لجيوفاني دي لورينزو بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك الخالية  في الدقيق 35.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب ماريو ريو لاعب نابولي نتيجة عرقلة متعمدة لإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان في وسط الملعب.

وإستحوذ نابولي على مجريات الشوط الأول بنسبة 55% دون وجود خطورة كبيرة على مرمى ميلان.


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