AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إصابتهم بـ كورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الزمالك

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:06 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
ملك موسي
كشف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق..


 أكد طبيب الفريق  أنه تم أمس إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها غدا.

 وأضاف أسامة أنه في حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخري بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائي وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخري .

يأتي هذا قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما والتأكد من جاهزيتهما تماما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.

 ويخوض الفريق معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي ومواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم بامبو يعتذر عن إجراء مسحة كورونا داخل النادي

بالصور.. لاعبو الزمالك يجرون أولى مسحات كورونا استعدادا لعودة الدوري

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالتين المصابتين بفيروس كورونا

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن مفاجآت للجماهير.. آخر تطورات الحالتين المصابتين بفيروس كورونا

طبيب الزمالك: الخطأ وارد في سلبية المسحة الطبية الخاصة بـ عواد

أمير مرتضى: كريم بامبو مصاب بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

عليك حذفها فورا.. جوجل تكشف عن 100 تطبيق تخترق حسابات المستخدمين.. صور

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

مقتل مغني راب أمريكي شهير بالرصاص في ظروف غامضة

AdvertisementS

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

أسطورة الأخلاق والاحترام .. شوبير يعلق على الاعتداء اللفظي على محمود الخطيب

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

أنا مش مجنون ومصر كلها أسود.. مرتضى منصور مدافعا عن نفسه بعد الفيديو المسرب

لا يمكن أقول كده على الخطيب.. مرتضى منصور متبرئا من الفيديو المسرب

محمد صلاح يقترب من خسارة عرشه.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف فاردي

أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

اجتماع عاجل لـ الكاف لتحديد البلد المستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا.. مصر تترقب

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم في الجولة 35

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن