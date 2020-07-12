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أخبار البلد

بسبب أزمة كورونا.. القابضة للمطارات تقرر تأجيل صرف حوافز العاملين بالشركة

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:05 م
المهندس سعيد محروس
المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات
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نورهان خفاجى
قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تأجيل صرف حافز العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعه لها، وذلك لحين تحسن الأوضاع المالية للشركة، التي تأثرت نتيجة للجائحة الوبائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد وتسببت في وقف حركة الطيران إلى المطارات المصرية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر ماضية.

أوضح سعيد محروس، في رسالته للعاملين اليوم، الأحد، أن حجم حركة التشغيل داخل المطارات المصرية منذ بداية استئناف الحركة الجوية أول يوليو الجاري لا تتعدى 20% من حجم حركة التشغيل الطبيعية التي كانت تسبق أزمة الجائحة الوبائية. 

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن قطاع الطيران ما زال يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وأيضا أن الوضع المالي للشركة تأثر نتيجة لذلك بإنخفاض الايرادات. 

وأكد أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية، علي عدم المساس بأوضاع العاملين وحقوقهم المالية والعينية حفاظا علي البعد الاجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية، ولما ساهموا فيه أيضا من انجازات في قطاع الطيران المدني علي مدى السنوات الماضية. 

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
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