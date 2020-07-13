مخرج الافلام الوثائقية محمد خميس في حوار لـ صدى البلد: بدايتي كانت معالجة قضايا أطفال سوريا.. وأفكر بعمل جديد في مصر

حقق مخرج الافلام الوثائقية الفلسطيني محمد خميس نجاحا كبيرا علي مستوي العالم خاصة بعد تقديم فيلمه الوثائقي "نحو النجاح"، واطلقت عليه احدي الصحف "السويدية" لقب "المخرج الصغير".









كانت بداية "خميس" الحقيقية حينما سافر الي "السويد" بعد ازمة "سوريا" ومن هناك استطاع ان يكون واحدا من مخرجي "الافلام الوثائقية" رغم صغر سنه.









وفي حوار "لصدي البلد" تحدث المخرج محمد خميس عن بدايته في عالم "الافلام الوثائقية"،وعن اهم اعماله التي قدمها خلال مشواره.





كيف كانت بدايتك ؟





بدايتي كانت من خلال فيلمين وثائقيين الاول بعنوان "الحرف الذي لا يموت" و الفيلم الثاني " اوتار امل" وهما يناقشان قضايا انسانية تجاه اطفال سوريا الذين يعانون من الفقر والجوع، بسبب الازمة "السورية".





لماذا فضلت أن تكون مخرجا للافلام الوثائقية؟





الأفلام الوثائقية لم تكن مهمة بالنسبة في البداية وبعدها قررت أن أكون صانع افلام وثائقية و بتجربتي مع الايام ببعض الأماكن التي تعاملت معها تعرفت على نفسي بأني يمكني اعطي صورة للجمهور بما اتكلم و لماذا وكيف ، ولكن الافلام الوثائقية لم تكن الاختيار المستمر لصناعة الأفلام احب التنوع بين الدراما و الوثائقي وهذا خطوة مهمة بالنسبة لي ، بمرور الأيام تعلمت الكثير من الأخطاء و التعثر الذي حصلت عليه في بداياتي و اندم عليها الآن .









ما اهم اعمالك؟





الاعمال التي طرحتها من قبل حول اللاجئين بالداخل هي اعمال مهمة كانت بالنسبة لي وهما فيلم "سفرني" وفيلم ثاني بعنوان "اعطونا الطفولة".





ما مشروعاتك المقبلة؟





انا احب السينما بشكل عام ولم يكن لي اختيار واحد ان كان دراما لبنانية او مصرية . اعشق الكثير ، ولكن بمتابعتي من صغري للدراما المصرية و افلامها القديمة لليوم ، افكر بعمل جديد بمصر سأعلن عن تفاصيله قريبا.









هل تكلفة الافلام الوثائقية عالية قياسا بمدة عرضها؟









نعم حسب مدة العمل أن كان الفيلم قصيرا او طويلا وهذا يحتاج تكلفة انتاجية، وهناك ضعف في اقبال شركات الإنتاج على صناعة افلام وثائقية مهمة،لان الكثير يبحث عن الاعمال المربحة ولم تبحث عن اعمال مهمة ذات قضية مهمة و يوجد كثير من صناع الافلام الوثائقية لم ينجزوا اعمالا بسبب ضعف الانتاج وما قبل الانتاج.





هل ممكن تتجه الي اخراج الفيديو كليب والاعمال الدرامية؟



