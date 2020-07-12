أخبار الفن.. انفصال أوكا وأورتيجا بعد 10 سنوات.. ياسر جلال يحسم مصير مسلسل خالد بن الوليد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تصدر الفنان ياسر جلال، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، تحت هاشتاج "ياسر جلال ينسحب من مسلسل "سيف الله" والسبب "المسؤولية الكبيرة".





نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





نفى مؤلف فيلم ساعة شيطان الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على السوشيال ميديا بإن دينا مراجيح ستشارك في بطولة الفيلم الذي قام بكتابته.





قدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغاني التي قدماها خلال مشوارهما على مدار 10 سنوات.





تصدر خبر اصابة النجم العالمي أميتاب باتشان بفيروس كورونا كبرى وكالات الأنباء حول العالم.



