برفقة زوجها.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار خلال الإجازة الصيفية

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ظهرت غادة عبد الرازق في الصورة برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنتيا من خلال قضاء إجازتهما الصيفية، وارتدت فستانا ابيض مكشوف الأكتاف يبرز جمالها ورشاقتها.



شاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.



"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.