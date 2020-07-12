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فن

بعد 10 سنوات.. نهاية رحلة أوكا وأورتيجا مع ظهور نجوم جدد للمهرجانات

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:56 م
اوكا واورتيجا
اوكا واورتيجا
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نبيل العدوى
قدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغاني التي قدماها خلال مشوارهما على مدار 10 سنوات.

ولكن الثنائي أعلن قبل ساعات وبشكل مفاجئ نهاية رحلتهما المثيرة للجدل منذ انطلاقها، ووصولها إلى المحطة الأخيرة.

وقال "أورتيجا" في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما".

وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغاني التي قدمها خلال مشوارهما على مدار 10 سنوات.

الثلاثي بدأوا من غرفة متواضعة تحوي جهاز كمبيوتر، ليقدموا وقتها بالاشتراك مع عضو ثالث سرعان ما اختفى وهو شحته كاريكا، ما وصفه الكثير من المتابعين بلون غنائي جديد يمزج بين أغاني المهرجانات المستحدثة في تلك الفترة والأغاني الشعبية.

وخلال الفترة الأخيرة مع ظهور أصوات جديدة من مطربي المهرجانات خفت نجمهم، بعد تحقيق الجيل الأحدث نجاح لافت خاصة فيما يخص المشاهدات عبر الإنترنت.

يذكر أن آخر أعمال أوكا وأورتيجا فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضمهما، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول ازعرينا (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

الثنائي الشهير قدم عدد كبير من الحفلات خلال مشواره في مصر والدول العربية وحتى خارج الوطن العربي، ومن أشهر أغنياتهم "هاتي بوسة يا بت"، "العب يالا"، "جايز"، دوس بنزين"، "سوري"، و "لغة العيون"، وغيرها من الأغاني والكليبات.


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