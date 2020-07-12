AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة ظهور دينا مراجيح في فيلم ساعة شيطان

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:33 م
دينا مراجيح
دينا مراجيح
Advertisements
نبيل العدوى
نفى مؤلف فيلم ساعة شيطان الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على السوشيال ميديا بإن دينا مراجيح ستشارك في بطولة الفيلم الذي قام بكتابته.

وأكد أحمد عثمان أنه ومخرج الفيلم إبرام نشأت حريصان على تقديم فيلم بمستوى فني جيد يليق بالسينما المصرية.

وقال أن الصورة المتداولة لدينا مراجيح وهي تحمل سيناريو الفيلم يتحمل مسؤوليتها ريجيسير احضر دينا مراجيح لموقع التصوير من أجل أن تظهر في لقطة واحدة كبائعة مناديل وهو ما رفضناه انا والمخرج التزاما بتعليمات نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع فتيات التيك توك.

وقال أحمد عثمان إنه يكتب عمل جديد في طور التحضير لرمضان المقبل ولكنه سيعلن التفاصيل بعد التوقيع رسميا مع شركة الإنتاج.


كانت جهات التحقيق مع دينا مراجيح، قد شكفت أنها مثلت أمام النيابة فى اتهامها بالتشاجر مع عدد من الشباب بمنطقة المقطم، بسبب رغبتهم فى التقاط صور معها بصفتها شخصية مشهورة على السوشيال ميديا، وأنها اتفقت معهم على تقاضي مبلغ 50 جنيها مقابل التقاط الصورة.


وتبين من التحقيقات أنها كانت تقوم بالتقاط الصور مع أشخاص أخرين إلا أن هؤلاء الشباب طالبوهم بسرعة  التقاطها  الصور معهم لرغبتهم فى المغادرة سريعا إلا أن     مشادة كلامية نشبت بينهم   وتطورت إلى مشاجرة تعدى  عليها فيها الشباب، إلا أنه تم اخطار رجال الشرطة بذلك والتى حضرت وألقت القبض عليهم وحررت محضرا بالواقعة.


وكشفت  تحقيقات النيابة أن دينا مراجيح كانت تقوم أيضا بالتقاط الصور مع المواطنين الأخرين مقابل 50 جنيها للصورة الواحدة حتى حضر هؤلاء الشباب لمكان وجودها وحدثت بينهم المشاجرة.

وعقب التوجه إلى النيابة العامة تصالح الطرفان وتنازلا عن المحاضر المحررة وتم صرفهم من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهور دينا مراجيح وجو في الدراما المصرية.. مخرج خان تيولا يدعم المواهب بهذه الطريقة

سارة محمد تخوض ثالث تجاربها السينمائية أمام باسم سمرة في ساعة شيطان

وسط الإجراءات الاحترازية.. أبطال «ساعة شيطان» يستكملون التصوير في المقطم

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

فيديوجراف| القبض على دينا مراجيح

ترشيحاتنا

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

آيا صوفيا .. مجلس الكنائس العالمي يوجه رسالة عاجلة إلى أردوغان

بين الغزل والانتقاد.. 10 صور أثارت الجدل لـ روبي .. شاهد

توقعات عالمية جديدة بشأن أسعار الفائدة في مصر.. اعرف أكثر

4 طرق فعالة لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق دهون

الدوري الإنجليزي.. ثنائية تريزيجيه التاريخية تقود أستون فيلا لانتصار ثمين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور

أبرزها الجفاف.. 4 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بحصوات الكلى

بين الغزل والانتقاد.. 10 صور أثارت الجدل لـ روبي .. شاهد