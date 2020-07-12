حقيقة ظهور دينا مراجيح في فيلم ساعة شيطان

نفى مؤلف فيلم ساعة شيطان الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على السوشيال ميديا بإن دينا مراجيح ستشارك في بطولة الفيلم الذي قام بكتابته.
وأكد أحمد عثمان أنه ومخرج الفيلم إبرام نشأت حريصان على تقديم فيلم بمستوى فني جيد يليق بالسينما المصرية.
وقال أن الصورة المتداولة لدينا مراجيح وهي تحمل سيناريو الفيلم يتحمل مسؤوليتها ريجيسير احضر دينا مراجيح لموقع التصوير من أجل أن تظهر في لقطة واحدة كبائعة مناديل وهو ما رفضناه انا والمخرج التزاما بتعليمات نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع فتيات التيك توك.
وقال أحمد عثمان إنه يكتب عمل جديد في طور التحضير لرمضان المقبل ولكنه سيعلن التفاصيل بعد التوقيع رسميا مع شركة الإنتاج.
وأكد أحمد عثمان أنه ومخرج الفيلم إبرام نشأت حريصان على تقديم فيلم بمستوى فني جيد يليق بالسينما المصرية.
وقال أن الصورة المتداولة لدينا مراجيح وهي تحمل سيناريو الفيلم يتحمل مسؤوليتها ريجيسير احضر دينا مراجيح لموقع التصوير من أجل أن تظهر في لقطة واحدة كبائعة مناديل وهو ما رفضناه انا والمخرج التزاما بتعليمات نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع فتيات التيك توك.
وقال أحمد عثمان إنه يكتب عمل جديد في طور التحضير لرمضان المقبل ولكنه سيعلن التفاصيل بعد التوقيع رسميا مع شركة الإنتاج.