حقيقة ظهور دينا مراجيح في فيلم ساعة شيطان

نفى مؤلف فيلم ساعة شيطان الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على السوشيال ميديا بإن دينا مراجيح ستشارك في بطولة الفيلم الذي قام بكتابته.

وأكد أحمد عثمان أنه ومخرج الفيلم إبرام نشأت حريصان على تقديم فيلم بمستوى فني جيد يليق بالسينما المصرية.

وقال أن الصورة المتداولة لدينا مراجيح وهي تحمل سيناريو الفيلم يتحمل مسؤوليتها ريجيسير احضر دينا مراجيح لموقع التصوير من أجل أن تظهر في لقطة واحدة كبائعة مناديل وهو ما رفضناه انا والمخرج التزاما بتعليمات نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع فتيات التيك توك.

وقال أحمد عثمان إنه يكتب عمل جديد في طور التحضير لرمضان المقبل ولكنه سيعلن التفاصيل بعد التوقيع رسميا مع شركة الإنتاج.

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كانت جهات التحقيق مع دينا مراجيح، قد شكفت أنها مثلت أمام النيابة فى اتهامها بالتشاجر مع عدد من الشباب بمنطقة المقطم، بسبب رغبتهم فى التقاط صور معها بصفتها شخصية مشهورة على السوشيال ميديا، وأنها اتفقت معهم على تقاضي مبلغ 50 جنيها مقابل التقاط الصورة.





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وتبين من التحقيقات أنها كانت تقوم بالتقاط الصور مع أشخاص أخرين إلا أن هؤلاء الشباب طالبوهم بسرعة التقاطها الصور معهم لرغبتهم فى المغادرة سريعا إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهم وتطورت إلى مشاجرة تعدى عليها فيها الشباب، إلا أنه تم اخطار رجال الشرطة بذلك والتى حضرت وألقت القبض عليهم وحررت محضرا بالواقعة.









وكشفت تحقيقات النيابة أن دينا مراجيح كانت تقوم أيضا بالتقاط الصور مع المواطنين الأخرين مقابل 50 جنيها للصورة الواحدة حتى حضر هؤلاء الشباب لمكان وجودها وحدثت بينهم المشاجرة.