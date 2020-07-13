إبراهيم سعيد: تريزيجيه لاعب مميز ويعاني من التجاهل الإعلامي.. فيديو





وتألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.