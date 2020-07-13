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رياضة

إبراهيم سعيد: تريزيجيه لاعب مميز ويعاني من التجاهل الإعلامي.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:17 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا مظلوم إعلاميًا على الرغم من تألقه خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تريزيجيه لاعب مميز ويعاني من التجاهل الإعلامي، على الرغم من تألقه مع أستون فيلا والمنتخب الوطني، وعلى المستوى الشخصي أحب مشاهدته فهو يملك إمكانيات فنية هائلة".
 
وأضاف: "تريزيجيه سيحظي بمتابعة إعلامية كبيرة حال استمراره على نفس المستوي خلال الفترة المقبلة مثلما فعل محمد صلاح، وهذا أول موسم له بالدوري الإنجليزي، وأتمني أن يكون الموسم المقبل أفضل له".

وتألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

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