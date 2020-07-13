العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

ويشهد اليوم الاثنين استمرار حالة الطقس الحار الرطب خلال ساعات النهار على كل مدن ومحافظات الجمهورية.





ويكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلا نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





كما يظل الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال النهار معتدل ليلا والرياح نشطة.





بينما يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





اقرأ أيضا:





وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و24 للصغرى

السواحل الشمالية 32 للعظمي 24 للصغرى

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمي والصغري 29

شمال الصعيد 37 للعظمى و27 للصغرى