بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش يقدم وجبات بالمجان لمرضى كورونا.. فيديو

مريت بأيام صعبة وأصحابى وقفوا جنبى جدا، "عملولي طيارة والحمدلله الموضوع عدى".

وأوضح أن كورونا مرض مجهول سمعنا عنه أقاويل و حكاوى والوحدة كمان صعبة جدا، متابعا: مفيش حد تخلى عنى في الأزمة الحمد لله.

وتابع: اخترنا اسم روقة من حوالى سنة، وفكرنا في التجارة مع ربنا وذهبنا إلى مستشفي 57357، وبالفعل في جزء بيطلع للمستشفى، وبعد كده حدثت مشكلة السيول، وقررنا مساعدة الناس الموجودة في الشارع وكتبت على فيس بوك إن أي حد مش لاقى مكان يبات فيه 3 أيام.

ولفت إلى أن لو في حاله حد مش عارف يجي قولنا حد يركبه تاكسى وإحنا نحاسب التاكسى ويبات ويحصل على الوجبات، وفى أزمة كورونا عملنا حملة توعية للمطاعم والكافيهات، وأى حد ممكن ييجى بيت روقة ويأكل ومفيش حساب.