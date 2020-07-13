نائب تونسي: محاولات النهضة لتغيير الحكومة غير دستورية ولا قانونية

تحاول حركة النهضة، إخوان تونس، التلاعب بأصوات الناخبين في البلاد، وذلك عقب الدعوة الخبيثة إلى تغيير الحكومة، ومطالبة زعيم الحركة الغنوشي إلى تشكيل الحكومة.





ومن جانبه قال النائب بالبرلمان التونسي بدرالدين القمودي، إن موقف حركة النهضة من حكومة إلياس الفخفاخ وتكليفها زعيمها راشد الغنوشي بإطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة هي مبادرة غير دستورية وغير قانونية.





وأضاف النائب عن كتلة حركة الشعب وفق ما نقلته فضائية الحدث السعودية أن "لا لحركة النهضة ولا للغنوشي أي صفة دستورية لإطلاق مشاورات ومفاوضات لتشكيل حكومة جديدة بوجود حكومة قائمة يقودها إلياس الفخفاخ".





وتابع: "هذا الحزب إذا أراد التخلي عن دعمه للحكومة الحالية، يجب عليه إما سحب وزرائه أو التقدم بلائحة لوم ضد الحكومة لرئيس البرلمان، وإذا تمكن من جمع 73 توقيعا، يتم عرض مطلب سحب الثقة من الحكومة على البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة".



