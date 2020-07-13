AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب تونسي: محاولات النهضة لتغيير الحكومة غير دستورية ولا قانونية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
تحاول حركة النهضة، إخوان تونس، التلاعب بأصوات الناخبين في البلاد، وذلك عقب الدعوة الخبيثة إلى تغيير الحكومة، ومطالبة زعيم الحركة الغنوشي إلى تشكيل الحكومة. 

ومن جانبه قال النائب بالبرلمان التونسي بدرالدين القمودي، إن موقف حركة النهضة من حكومة إلياس الفخفاخ وتكليفها زعيمها راشد الغنوشي بإطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة هي مبادرة غير دستورية وغير قانونية.

وأضاف النائب عن كتلة حركة الشعب وفق ما نقلته فضائية الحدث السعودية أن "لا لحركة النهضة ولا للغنوشي أي صفة دستورية لإطلاق مشاورات ومفاوضات لتشكيل حكومة جديدة بوجود حكومة قائمة يقودها إلياس الفخفاخ". 

وتابع: "هذا الحزب إذا أراد التخلي عن دعمه للحكومة الحالية، يجب عليه إما سحب وزرائه أو التقدم بلائحة لوم ضد الحكومة لرئيس البرلمان، وإذا تمكن من جمع 73 توقيعا، يتم عرض مطلب سحب الثقة من الحكومة على البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نريد الخلاص منك لانتمائك للإخوان.. تفاصيل جلسة البرلمان العاصفة للإطاحة بـ الغنوشي

عضو بالبرلمان التونسي للغنوشي: لسنا في بيتكم نحن في حكومة الرئيس

الغنوشي يناقض حركة النهضة ويطالب بالتهدئة في جلسة مساءلة الفخفاخ

هل حاول الإخوان الإطاحة بحكومة تونس.. النائب سمیر دیلو يكشف التفاصيل

الإخوان ينصبون الفخاخ لـ"الفخفاخ" | رئيس حكومة تونس بين ألاعيب النهضة واتهامات بالفساد

في محاولة للانفراد بالحكم.. رئيس شورى النهضة يدعو الفخفاخ للاستقالة من رئاسة الحكومة التونسية

ترشيحاتنا

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

أزمة جديدة في الزمالك بعد قضية نادي القرن والفيديو المسرب

بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش يقدم وجبات بالمجان لمرضى كورونا.. فيديو

كيفية رفع البلاء.. الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

سماع دوي انفجارين في مدينة مشهد الإيرانية

التنمية المحلية توضح طرق التصالح للعقارات المخالفة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق