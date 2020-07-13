AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد سامي: بادجي لا يصلح للعب في الأهلي.. وصالح جمعة يحتاج لعلاج نفسي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، أن السنغالي أليو بادجي لايصلح للعب للقعلة الحمراء،مشيرا إلى أن المغربي وليد أزارو أفضل منه.

وقال سامي، في تصريحات لبرنامج "نامبر وان": "بادجي لا يصلح للعب في الأهلي من وجهة نظري وأزارو أفضل منه ويجب عودته".

وأشار إلى أن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي، قائلا: "حسام عاشور اتفرم ومن الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم الاحتراف في الدوري السعودي".

وأضاف: " "صالح جمعة جمعة لاعب جيد ولكنه يحتاج علاج لنفسي وتأهيل نفسي لكي يعود للتألق من جديد".

وعن رحيل أحمد فتحي من الأهلي والتعاقد مع بيراميدز،قال: "فتحي اهتم بالماديات ولكنه لم ينظر إلى الانتماء للقلعة الحمراء".

جدير بالذكر أن، أحمد فتحي رحل الى بيراميدز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

أخبار الأهلي.. الاستغناء عن صالح جمعة وأزارو.. التعاقد مع المحمدي بـ60 مليونا.. وأول تعليق على ملف نادي القرن| فيديو

طارق السعيد لمسئولي الأهلي: حسام عاشور يستحق التكريم.. وأحمد فتحي اختار مستقبله.. فيديو

حسام عاشور على رادار نادي بيراميدز.. تفاصيل

صدى البلد.. رسائل الجماهير لـ حسام عاشور بعد رحيله عن الأهلي.. فيديو

شوبير يوجه رسالة مهمة لـ حسام عاشور ويتغزل فى أحمد فتحي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

كيف هرب المدير التنفيذي لشركة نيسان من اليابان؟

كريم فهمي يوجه رسالة لـ تريزيجيه بعد تألقه أمام كريستال بالاس أمس

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

أفضل الأدعية قبل النوم.. احرص عليها

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

قرار عاجل من فايلر بشأن إلغاء معسكر الأهلي.. فيديو

يحصل على 33 مليون جنيه سنويا.. وكيل فرجاني ساسي يعرضه على الأهلي وبيراميدز حال فشل التجديد للزمالك

مرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

طارق مصطفى: مقتنع بقدرات أحمد حسن كوكا.. والآن أصبح هناك بديلا لعبدالله السعيد

أخبار الزمالك.. صدمة مدوية قد تحرم النادي من إبرام صفقات.. مسحة ثالثة للاعبين.. وبلاغ للنائب العام ضد ضابط قطري

أحمد سامي: بادجي لا يصلح للعب في الأهلي.. وصالح جمعة يحتاج لعلاج نفسي

مرتضى منصور: أنا من كنت أرفض عمل مداخلات هاتفية على شاشة الزمالك

أمير عزمي يكشف حقيقة تدخل مرتضى في التشكيل وديكتاتورية جروس

مرتضى منصور لـ الخطيب: اتصل بي وقت الأزمات بدلا من إشعال الفتنة

بعد غياب 14 عاما.. فريق قادش يعود إلى الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان