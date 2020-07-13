أحمد سامي: بادجي لا يصلح للعب في الأهلي.. وصالح جمعة يحتاج لعلاج نفسي

أكد أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، أن السنغالي أليو بادجي لايصلح للعب للقعلة الحمراء،مشيرا إلى أن المغربي وليد أزارو أفضل منه.
وقال سامي، في تصريحات لبرنامج "نامبر وان": "بادجي لا يصلح للعب في الأهلي من وجهة نظري وأزارو أفضل منه ويجب عودته".
وأشار إلى أن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي، قائلا: "حسام عاشور اتفرم ومن الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم الاحتراف في الدوري السعودي".
وأضاف: " "صالح جمعة جمعة لاعب جيد ولكنه يحتاج علاج لنفسي وتأهيل نفسي لكي يعود للتألق من جديد".
وعن رحيل أحمد فتحي من الأهلي والتعاقد مع بيراميدز،قال: "فتحي اهتم بالماديات ولكنه لم ينظر إلى الانتماء للقلعة الحمراء".
جدير بالذكر أن، أحمد فتحي رحل الى بيراميدز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.