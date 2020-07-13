الأوقاف تطلق مسابقة لتشجيع المديريات على بيع صكوك الأضاحى

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحى، تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية.





وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجوائز التحفيزية كما يلى: 1 - مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذي الحجة.





2 - مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.





3 - مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذي الحجة.





4 - مكافأة قدرها 8 آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) وعشرة آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.





5 - من يسجل 500 صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء اليوم الاثنين، يتم الصرف له وفق النظام القديم، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.





وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.



