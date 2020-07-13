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أخبار البلد

وصول وسفر.. مطار القاهرة يسير 105 رحلات جوية على مدار اليوم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:12 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 54 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7515 مصريا، كما يغادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4644 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة. 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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