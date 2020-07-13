عميد ألسن عين شمس تتابع إجراءات دخول الطلاب في ثاني أيام الامتحانات









باشرت د. سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم الإجراءات التى إتخذتها الكلية تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، في ثانى أيام إمتحانات الفرقة الرابعة، عبر فتح ثلاث منافذ لدخول الطلاب قبل توقيع الفحوصات الطبية اللازمة عليهم قبل دخولهم حرم الكلية، حيث شهدت البوابات سيولة جيدة، بالإضافة إلى الإنتشار الجيد و إنضباط من جانب أفراد الأمن و الدفاع المدنى و الأطقم الطبية.





و أكدت على أن إدارة الكلية ناشدت أمس الطلاب بضرورة الحضور إلى مقر الكلية قبل ميعاد الامتحان بساعة و نصف الساعة على الأقل لمراعاة قواعد التباعد الإجتماعي في ظل تداعيات فيروس كورونا.



