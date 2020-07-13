بعد إصابة لطفي لبيب بها .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ

ظهر الفنان لطفي لبيب، في بث مباشر من خلال القناة الأولى المصرية، وصرح بأنه يعاني من جلطة في المخ تؤثر على الجانب الأيسر من جسده.





وأشار موقع "harvard"، إلى كيفية الوقاية من جلطات المخ، من خلال السطور التالية..





1- علاج السكر





يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت، مما يزيد من احتمالية تشكل الجلطات داخلها.





2- ممارسة الرياضة





تساهم التمارين الرياضية في فقدان الوزن وخفض ضغط الدم ، ولكنها تقف أيضًا بمفردها كمخفف مستقل لـ السكتة الدماغية.





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3- فقدان الوزن

تزيد السمنة من المضاعفات المرتبطة بها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان الوزن يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على خطر السكتة الدماغية.



