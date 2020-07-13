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أخبار البلد

بفضل مجهودات الزراعة.. الفلاحين: لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.. ونصدر الفائض

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بالجهود الكبيره التي تقوم بها وزارة الزراعه في مجال صناعة الدواجن، لافتا إلي ان صناعة الدواجن انجح الصناعات الزراعية بمصر مما أدي إلي الاكتفاء الذاتي لمصر من الدواجن ووجود فائض يصلح للتصدير   .

وأضاف فى تصريحات له ، أن مصر تنتج نحو1.3 مليار طائر سنويا بالإضافة الي 13مليار بيضة تكفي الاستهلاك المحلي وتحقق فائض يصلح للتصدير ويعمل بهذا القطاع نحو 5.5 مليون عامل يعملون في صناعة الدواجن فيما  تصل عدد مزارع الدواجن لنحو 47 الف مزرعه بخلاف تربية الدواجن في بيوت الفلاحين ولايتعدي استهلاك مصر سنويا اكثر من700 الف طن من الدواجن فيما يستفاد من سبلة الدواجن كسماد طبيعي للزراعة.

وأوضح ابوصدام ان اسعار الدواجن شهدت استقرار كبير رغم كل الازمات حيث سجلت اسعار الدواجن البيضاء اليوم بالمزارع سعر يتراوح بين22-23 جنيه للكيلو ولا يتعدي سعرها للمستهلك 27جنيه للكيلو   فيما يعد ارخص انواع اللحوم الموجوده بمصر لتكون في متناول جميع المصريين.

 
وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أن هذا الانجاز في قطاع الدواجن يرجع للجهود الكبيره التي قامت به وزارة الزراعه في الفتره الاخيره للقضاء علي الامراض التي تصيب الدواجن وخاصة انفلونزا الطيور وتوفير التمويل لمربي الدواجن لتطوير مزارعهم والعمل علي توفير كافة مستلزمات زراعة الدواجن بداية من الكتاكيت مرورا بالاعلاف والارشاد اللازم مع التوسع في انشاء المزارع النظاميه الحديثه ودعم صغار المربين وتشجيع الصناعات التي تقوم علي الدواجن وتوفير المجازر اللازمه

وأكد عبدالرحمن ان قطاع الدواجن من أهم محاور الامن الغذائي بمصر لتوفير اللحوم منخفضة الاسعار .


وتابع نقيب عام الفلاحين انه وللاستمرار في هذا النجاح وتنميته   وزيادة انتاجه علينا الاهتمام بصغار المربين وتشجيعهم للتوسع في تربية الدواجن لتصبح القري المصريه قري منتجه ومصدره للدواجن تسهيل انشاء مزارع الدواجن وخاصه في المناطق الصحراويه القريبه من العمران .


وناشد بضرورة توفير مستلزمات انتاج الدواجن من اعلاف وادويه وخدمات بيطريه  باسعار مناسبه ، والتوسع في تعليم طرق تربية الدواجن في المدارس الزراعيه .


كما طالب بضرورة تعديل القوانين وسن قوانين جديده تسهل تربية الدواجن وتصديرها بما يواكب الواقع الحديث.
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