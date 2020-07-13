كلية الطب البيطري بأسيوط تجري أول عملية صيد للمزرعة السمكية









بدأت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط اليوم الاثنين طرح إنتاج مزرعتها السمكية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة.









وحرص الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حضور عملية الصيد وطرح السمك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والتي تعد أول عملية صيد من المزرعة السمكية بالجامعة

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وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدور كلية الطب البيطري الذي لا يقتصر على تقديم خدمات تعليمية وبحثية فقط لأبنائها الطلاب ولكن يمتد إلى تقديم دور متميز في خدمة المجتمع وتسخير ما تملكه الكلية من إمكانيات علمية من أجل زيادة الثروة السمكية والحيوانية بمختلف أنواعها ودعم القائمين عليها من المزارعين والأفراد في محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلي .





وأكد الدكتور طارق الجمال على توفير كافة سبل الدعم من أجل استمرار نجاح مشروع المزارع السمكية بالطب البيطري والعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة موجهًا خلال جولته بضرورة إنشاء منافذ بيع داخل أماكن ثابتة بالحرم الجامعي لإتاحة تلك الإنتاجية لأفراد المجتمع الجامعي بأسعار أقل عن نظيرها بالسوق الخارجي .





وأضافت الدكتورة مها غانم أن المستشفى الطب البيطري تُعد احد الصروح الرائدة بجامعة أسيوط والأضخم من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والتي تقدم خدمة صحية وعلاجية بيطرية متخصصة لكافة محافظات الصعيد ، وهو ما يمثل استكمالًا لما تقوم به الكلية من قوافل بيطرية بصفة دورية على مدار العام لخدمة المزارعين بمختلف قرى ونجوع الصعيد .

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري أن المستشفى الطب البيطري التعليمي ثم إنشائها على مساحة 10 أفدنة وتضم عدد من المباني التعليمية المتخصصة والمشروعات العلمية والخدمية فى المجال البيطري والتي تُعد أحدثها المزارع السمكية والتي تضم حوضين للاستزراع السمكي بمساحة إجمالية تبلغ 280 متر مربع والذي بدأ في الإنتاج بدفعة أولى تجريبية سابقة وتُعد تلك الإنتاجية هي الثانية من نوعها بعد مضاعفة الكمية والمقرر مضاعفتها مرة أخرى فى الإنتاجية القادمة لتصل إلى 600 كجم في المرة والمتاحة للجمهور من منتسبى الجامعة بسعر 25 جنيه للكيلو الواحد من السمك البلطي .

وأوضح الدكتور احمد عبد الهادي الكامل رئيس قسم طب الأحياء المائيةأن الفترة الزمنية لاستزراع السمك الزريعة في الأحواض تتراوح من 5 إلى 6 أشهر حتى تصل السمكة للوزن المناسب للصيد والذي يتراوح وزنه من 250 إلى 300 جرام للسمكة الواحدة ، وجارى العمل على مضاعفة إنتاج الأحواض حتى تصل إلى طن كيلو من تلك المساحة والتي تبلغ نحو قيراط واحد فقط ، مشيرًا أن تكلفة الزريعة لا تتجاوز ألف جنيه بينما يصل تكلفة العلف خلال فترة الزراع نحو 9 الآلاف جنيه وهو ما بعد مشروع إنتاجي ناجح ومتميز من مشروعات الجامعة الخدمية والمسخرة لصالح الأفراد والمواطنين في المجتمع المحيط .



