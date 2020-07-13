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تعليم

آفاق جديدة في تعليم الكبار تحصد 5.5 درجة في تقييم الأعلى للجامعات للمجلات العلمية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:47 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
حصلت مجلة "آفاق جديدة في تعليم الكبار" التي يصدرها مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس على  5.5 درجة  في تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية، وذلك استمرارًا لجهود مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس في الارتقاء بمستوى النشر العلمي.  

وحصلت المجلة على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number) من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  "المركزالقومي لترقيم الدوريات".

جدير بالذكر أن المركز كان قد أعلن عن تدشين موقع إلكتروني للمجلة؛ لتنضم المجلة ضمن الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري،
حيث تضم نخبة من أساتذة وخبراء التربية وتعليم الكبار من الدول العربية  في مصر ، السعودية ، الإمارات ، المغرب ،الأردن ،اليمن ، السودان والعراق.
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