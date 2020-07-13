آفاق جديدة في تعليم الكبار تحصد 5.5 درجة في تقييم الأعلى للجامعات للمجلات العلمية

حصلت مجلة "آفاق جديدة في تعليم الكبار" التي يصدرها مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس على 5.5 درجة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية، وذلك استمرارًا لجهود مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس في الارتقاء بمستوى النشر العلمي.
وحصلت المجلة على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number) من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "المركزالقومي لترقيم الدوريات".
جدير بالذكر أن المركز كان قد أعلن عن تدشين موقع إلكتروني للمجلة؛ لتنضم المجلة ضمن الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري،
حيث تضم نخبة من أساتذة وخبراء التربية وتعليم الكبار من الدول العربية في مصر ، السعودية ، الإمارات ، المغرب ،الأردن ،اليمن ، السودان والعراق.