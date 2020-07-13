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تعليم

مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش تحصل على أعلى الدرجات في تصنيف المجلات المصرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:34 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
 حصلت مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش،  على أعلى الدرجات في تصنيف المجلات المصرية، وذلك في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية في قائمة المجلس الأعلى للجامعات.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية في قائمة المجلس الأعلى للجامعات، مما يعد إنجازا كبيرا في مجال المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة. 

وقد شهدت مجلة المركز تطويرا كبيرا وتحديثا في العامين الأخيرين، من خلال التواجد بالموقع إلكتروني لبنك المعرفة المصري، والتبادل مع المؤسسات الأوروبية المناظرة للمركز، والاستعانة بهيئة تحكيم دولية وأخرى محلية، والتدقيق في نشر البحوث الرصينة التي تضيف الجديد لعلم البردي والنقوش والأوستراكا والعلوم المتصلة به، وتطوير آليات التحكيم وغيرها. 

كما تم إعادة تشكيل هيئة التحرير لتشمل محررين متخصصين يحملون درجة الدكتوراة في التخصص، حتى تخرج المجلة على أقصى درجات الدقة، بما يسهم في رفع التصنيف الدولي للعلوم الإنسانية والاجتماعية.
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