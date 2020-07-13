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تدرس العودة للغناء ..عفاف راضي تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:27 م
عفاف راضي
عفاف راضي
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فرح علاء الخولي
قالت الفنانة عفاف راضي، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية بسبب مشاكل انتاجية بعدما أصبح المنتجون يتهافتون على المغنين الشباب ولون مختلف عنها وعن طبيعة غنائها.

وتابعت الفنانة عفاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الانتاج ليس فقط فلوس ولكن ايضًأ هناك عامل هام وهو التسويق وتوزيع الاغاني على القنوات المختلفة.

وأضافت عفاف راضي، : "انا مبقتش اعرف اعمل الحاجات ديه"،  المناخ اصبح متغيرا عن زمان، لكنها تعمل حاليًا للعودة مرة اخرى الى الغناء.

وبعد فترة طويلة من الغياب على الساحة الغنائية، طرحت الفنانة والمطربة القديرة عفاف راضى، أغنية جديدة بعنوان "بتعلمنا الشدة"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وهى من إنتاج الإذاعة المصرية.

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