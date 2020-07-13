أنباء عن انفجار ضخم بشركة للغاز المسال في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجار عقب اندلاع حريق في شركة لإنتاج الغاز المسال بمحافظة خراسان شرقي إيران





ووفقًا لموقع "إيران انترناشيونال"، قال رئيس قسم الإطفاء في منطقة كافيان في خراسان، إن الانفجار أسفر عن حدوث إشتعال كبير وأضرار كثيرة للشركة والشركات المجاورة.





اقرأ أيضا:

وبحسب رجال الإطفاء، اشتعلت النيران في خزانات الغاز في مصنع بترونفت في مدينة كافيان فاريمان الصناعية.





ووفقا لهم، لم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو إصابات.





وقال رئيس إدارة الإطفاء في المدينة إن سبب الحادث وكمية الخسائر قيد التحقيق، فيما لم يصدر عن جهات رسمية أي بيان عن الحادث.



