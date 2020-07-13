AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنباء عن انفجار ضخم بشركة للغاز المسال في إيران

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:30 م
أنباء عن انفجار ضخم
أنباء عن انفجار ضخم بشركة للغاز المسال في إيران
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجار عقب اندلاع حريق في شركة لإنتاج الغاز المسال بمحافظة خراسان شرقي إيران.

ووفقًا لموقع "إيران انترناشيونال"، قال رئيس قسم الإطفاء في منطقة كافيان في خراسان، إن الانفجار أسفر عن حدوث إشتعال كبير وأضرار كثيرة للشركة والشركات المجاورة.

اقرأ أيضا:
وبحسب رجال الإطفاء، اشتعلت النيران في خزانات الغاز في مصنع بترونفت في مدينة كافيان فاريمان الصناعية.

ووفقا لهم، لم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو إصابات.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في المدينة إن سبب الحادث وكمية الخسائر قيد التحقيق، فيما لم يصدر عن جهات رسمية أي بيان عن الحادث.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد موقع اشتعال النيران بخط الغاز في المطرية.. صور

شاهد.. انفجار داخل مصنع بـ بريطانيا يتسبب في حريق هائل

إيران.. وقوع إصابات في انفجار المركز الطبي بـ طهران

وسائل إعلام إيرانية: سقوط قتلى وجرحى في انفجار مصنع جنوب طهران

انفجارات جديدة فى إيران وإسرائيل تعلق: مخازن صواريخ لفيلق القدس

انفجار يضرب مبنى في العاصمة الإيرانية طهران

ترشيحاتنا

قرار سعودي بشأن صلاة عيد الأضحي

حب انقلب إلى عداوة.. القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

بعد اختفاء لسنوات طويلة.. قصة إدمان صباح السالم المخدرات وسجنها

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

غني بـ 10 فيتامينات .. إليك الخليط البرتقالي لتقوية المناعة

AdvertisementS

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

بسبب كورونا.. الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها