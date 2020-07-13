AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضياء رشوان ينعى الكاتب الصحفي محمد منير

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين الصديق والزميل الغالي الكاتب الصحفي الكبير محمد منير الذي وافته المنية وانتقل لرحمة ربه بعد ظهر اليوم الاثنين. 

وقال رشوان فى نعيه إنني احتسب عند الله سبحانه، محمد منير القيمة والقامة والذي جمعتني به صداقة ممتدة عقودا أربعة، وتواصل لم ينقطع وخصوصا طوال الشهور الأخيرة كان آخره ساعة دخوله المستشفى في مرضه الأخير. 

لقد كان منير مخلصا لكل ما يعتقده وجريئا في إعلانه، وكاتبا ساخرا ومشاغبا على غرار القامات الكبرى في هذه المدرسة الصحفية العريقة بالصحافة المصرية. ولم ينقطع منير أيضا عن انشغاله بشؤون نقابته العريقة، ولم يبخل أبدا بدور أو بنصيحة من أجل صالحها وصالح زملاءه أعضاءها طوال مسيرته المهنية والنقابية الممتدة.

رحم الله فقيدنا الغالي الكبير وتقبله في فسيح جناته، وخالص العزاء لشقيقه الزميل العزيز حازم منير ولبناته الثلاث ولزوجته وكل أهله وذويه، وألهم الصبر والسلوان كل محبيه وأصدقاءه وتلاميذه وكل أعضاء نقابة الصحفيين.
رحمك الله تعالى يا صديقي الغالي "محمد منير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحفيين تتسلم مستلزمات طبية من حزب إرادة جيل

القباج لنقيب الصحفيين: لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية من العلاوات الخاصة

ضياء رشوان يعلن إخلاء سبيل الصحفي محمد منير

ضياء رشوان: الإعلام الأجنبي يتناول الأوضاع في مصر بـ سلبية

بكلمات من ذهب.. نقيب الصحفيين ناعيا الفريق العصار: قاتل وناضل بشرف من أجل الوطن

ترشيحاتنا

هل تلغى العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات نظيرتها الورقية؟.. نائب محافظ البنك المركزى يجيب

أول تعليق لـ ألمانيا بشأن تحويل آيا صوفيا الى مسجد

تطاول على فرنسا .. وزير خارجية أردوغان يهدد بعملية عسكرية في سرت

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كاملة من جمجمة مريض

صفعة لـ الغنوشي.. الرئيس التونسي يرفض أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

بعد اختفاء لسنوات طويلة.. قصة إدمان صباح السالم المخدرات وسجنها

AdvertisementS

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة هذا العام .. التعليم توضح

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

أقل من السابق.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لعلاج تداعيات كورونا

بسبب كورونا.. الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب

الطلب مرفوض.. الأهلي يعرض 40 مليون جنيه وأحمد الشيخ ومحمد شريف على بيراميدز لضم إيريك تراوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها