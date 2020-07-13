الفيصلي السعودي يجري المسحة الثانية استعدادا للدوري

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي بنادي الفيصلي السعودي، المسحة الثانية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

ويستعد الفيصلي بقوة، في الوقت الحالي، لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020، والمقرر في 4 أغسطس القادم، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة السعودية، رفع "الحظر" عن النشاط، الذي توقف في الفترة من مارس إلى يونيو، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، للمسحة الثانية، في مقر النادي بمدينة حرمة، بالتعاون مع المستشفى السعودي الالماني.

وجاء ذلك تنفيذًا للاجراءات التي أقرتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.