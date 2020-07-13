بصورة على إنستجرام ..محمد رمضان يشوق جمهوره لعمله القادم

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وكتب رمضان معلقًا عليها :"soon”









وحققت أغنية كورونا فيروس لـ الفنان محمد رمضان، نجاح كبير جدا، حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.









"كورونا فيروس" هو الكليب الثاني الذي يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصل عدد مشاهداته على موقع يوتيوب لأكثر من 100 مليون مشاهدة وعاد به سامى إلى إخراج الكليبات بعد سنوات من الغياب.





وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.