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أخبار العالم

استقرارها مهم لأمننا.. ماكرون: لا حل عسكريا في ليبيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:27 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاستقرار في ليبيا مهم جدا لأمن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل الإفريقي.


وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين، أنه لا حل عسكريا سينهي الأزمة الليبية، داعيا إلى ضرورة استئناف الحوار فورا من أجل وقف إطلاق النار.


وشدد على عدم قبوله أن يتقرر مستقبل أوروبا في المتوسط من قبل قوى أخرى.


وكانت السفارة الفرنسية في قبرص أعلنت في وقت سابق المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع 3 دول أوروبية مجاورة لـ تركيا، وهي قبرص واليونان وإيطاليا، في مياه البحر الأبيض المتوسط.


جاء ذلك في محاولة للضغط على رقبة الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان في مسعى منها لوقف التغول التركي في منطقة شرق المتوسط، وتحرش أنقرة بالسفن الأوروبية والفرنسية بها. 
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