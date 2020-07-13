استقرارها مهم لأمننا.. ماكرون: لا حل عسكريا في ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاستقرار في ليبيا مهم جدا لأمن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل الإفريقي.









وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين، أنه لا حل عسكريا سينهي الأزمة الليبية، داعيا إلى ضرورة استئناف الحوار فورا من أجل وقف إطلاق النار.









وشدد على عدم قبوله أن يتقرر مستقبل أوروبا في المتوسط من قبل قوى أخرى.









وكانت السفارة الفرنسية في قبرص أعلنت في وقت سابق المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع 3 دول أوروبية مجاورة لـ تركيا، وهي قبرص واليونان وإيطاليا، في مياه البحر الأبيض المتوسط.







