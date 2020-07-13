لابد من استخدام العصا .. أحمد موسى يدعو لوقف أردوغان بالقوة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض الدول تدعم المجرم أردوغان في السيطرة على ليبيا نظير مصالح مشتركة؛ موضحا أنه لابد من استخدام القوة ضد هذا الديكتاتور لكي يتراجع لأنه لا يعرف السياسة ويجب رفع العصا في وجهه .









وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم «أحمد موسى»، أن فايز السراج أصبح ليس له قيمة وهو في طريقه إلى التخلص منه، والانقلاب الناعم عليه واستبداله بوزير الداخلية في حكومته؛ باش اغا .









وأكد موسى، أن باش اغا اخواني ويسعى الي تنفيذ كل اهداف تركيا في ليبيا؛ مرددا: «كل التحركات الارهابية في ليبيا لا تتم الا بعد موافقة باش اغا».





ونوه بأن تركيا تنوي اعلان اقتحام الجفرة وسرت في الوقت القادم؛ مرددا: « الرئيس السيسي قال سرت والجفرة خط أحمر وأمن مصر القومي».









واستنكر موسى، عدم فرض عقوبات على تركيا من الاتحاد الأوروبي بسبب المصالح المتبادلة بين أردوغان وبعض الدول.