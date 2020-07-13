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اقتصاد

لهذا السبب.. البنك المركزي يبدأ طباعة عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:29 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
يبدأ البنك المركزي المصري، خلال الفترة القليلة المقبلة قبل انقضاء العام الميلادي الجاري، في اصدار عملات بلاستيكية من خامات بروبلين وبوليمار المقاومة للتلف والأكثر أمنا من انتشار الفيروسات؛ إذ سيتم طباعة وإصدار تلك العملات بـ المطبعة المركزية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وفقا لتصريحات عديدة لقيادات داخل البنك المركزي المصري، وعلي رأسهم جمال نجم، نائب محافظ البنك  و المهندس خالد فاروق وكيل المحافظ؛ فإن "المركزي" سيبدأ عمليات طباعة العملات الجديدة بفئة الـ10 جنيهات كمرحلة أولى، إذ أن عملات البلاستيك الجديدة سيتم استخدام أحدث التقنيات في إصدارها و تشفيرها بحيث يصعب تقليدها أو تزويرها.


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وقبل حلول العام 2020، أعلن البنك المركزي عن استهداف طرح عملات بلاستيكية  لفئات النقد المختلفة، وسيتم اصدارها من المطبعة المركزية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ أن عمليات الإصدار مرهونة بتشغيل وبداية العمل داخل المطبعة الجديدة.


وأعلن المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن البنك المركزي يسعى لإطالة عمر العملة الورقية مما يخفض التكلفة الاقتصادية علي عمليات الطباعة ، موضحا ان البداية ستكون بإصدار عملة من فئة الـ١٠ جنيهات ومن المستهدف أن يصل عمرها خلال التداول لنحو ٥ سنوات .


وذكر أن عمر ومدة تداول العملات يختلف بحسب الفئات ، إذ أن العمر الافتراضي للعملات المساعدة كالجنيه ونصف الجنيه عام واحد، أما فئة الـ ٥ و ١٠ و ٢٠ جنيها فيصل عمرها لعام ونصف ، وبالنسبة للعملات فئات ٥٠ و ١٠٠و٢٠٠ فيصل عمرها لنحو ٣ سنوات .


وقال إن مواصفات العملات البلاستيكية الجديدة المقرر إصدارها وتداولها بحلول عام 2020،  ستكون شبيهة بعملة الخمسة جنيهات الاسترليني وستكون مغلفة بطبقات "بوليمار" أو "البروبلين" لحمايتها من التلف وإعطائها طابعا متطورا وأكثر نظافة .

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