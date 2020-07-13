نشأت الديهي يطالب بإغلاق المركز الثقافي التركي فى مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك منظمة تركية دشنت حملة دعاية لدعم سد النهضة، معقبًا: "إيه الكراهية البادية من الجانب التركي لمصر، إيه علاقة الأتراك بدعم سد النهضة".









وأعلن " الديهي "، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، عن تدشين جائزة سنوية بعنوان "التسامح الدولي" باسم العلامة فتح الله جولن، بين دول العالم وتسلم في القاهرة، وجائزة أخرى سنوية للبحث وحرية الصحافة والتفكير، باسم عبد الله أوجلان الذي تضعه تركيا في السجون، وتسلم في القاهرة أيضًا.









وطالب السلطات المصرية، بتغيير اسم شارع السفارة التركية في القاهرة لـ عبد الله أوجلان، وشارع القنصلية التركية في الإسكندرية لـ فتح الله جولن، مطالبًا بإغلاق مركز المركز الثقافي التركي "يونس إمرة"؛ لكونه له أهداف وأغراض سياسية، مشددًا على أننا في حالة حرب ، والأتراك يدعمون إثيوبيا في جولة تاريخية للمفاوضات، وهناك حملة منظمة ضد مصر.



