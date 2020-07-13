شعبة الأدوية: وقف بيع 3 أدوية مغشوشة بالصيدليات .. فيديو

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صادرات مصر من الأدوية بلغت 30 مليون دولار عن شهري مارس وأبريل.





وأضاف الدكتور علي عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أننا نحذر من وجود أدوية مغشوشة في الأسواق ونطالب بإعدامها.





وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الأدوية تراقب الدواء عن طريق التفتيش علي الصيدليات والمخازن وعلي مصانع الادوية وتتابع حركة الأدوية في السوق المصرية.





وأوضح الدكتور علي عوف أنه من خلال التفتيش على الصيدليات اكتشفنا وجود ثلاثة أنواع مختلفة ومغشوشة من الأدوية.

وأشار إلي أنه تم وقف بيع الثلاثة أنواع من الأدوية المغشوشة حفاظا علي صحة المواطنين.