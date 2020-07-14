"عمليات التعليم" تتابع وصول كراسات أسئلة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان الثانوية العامة

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس عامنائب وزير التعليم، عمليات وصول كراسات اللغة الاجنبية الثانية من مراكز توزيع الأسئلة، إلى جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، عن أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.









وقال المصدر لـ "صدى البلد"، "تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة ".

















وأضاف المصدر "كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي".









وأوضح أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.









وأشار المصدر، إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.









وشدد المصدر، على أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورقية وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.









وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبو الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام الكراسات الخاصة بلجنته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به .









وأكد المصدر أنه تم تدريب رؤساء مراكز توزيع الأسئلة على كيفية التعامل مع صناديق نقل الأسئلة، وكيفية ترتيبها داخل السيارات.