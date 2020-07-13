ننشر أبرز مرشحي حزب الوفد على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز مرشحى حزب الوفد على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بعد أن قرر الحزب الدفع بمرشحين فى جميع محافظات الجمهورية.





وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن أبرز مرشحى الوفد على المقاعد الفردية، كمال نجيب فى محافظة القاهرة، ومحمد الكردى فى محافظة الجيزة، ومصطفى رسلان، وحنان دنيا فى محافظة الشرقية، واللواء محمد عبد السلام فى محافظة أسيوط، وأحمد عزام فى محافظة بورسعيد، والدكتور ابراهيم المليجى المنوفية، والمستشار محمد طلبة، رئيس نادى بلقاس والمحاسب أسامة غيث، وعبد الناصر السنى فى محافظة الدقهلية.





وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قال إن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في محافظات الجمهورية.





وأكد "أبو شقة"، فى بيان صحفى، أن حزب الوفد فعال ورئيسي ولاعب قوي على الساحة السياسية، ويمثل عمود الخيمة في أي بناء ديمقراطي والقائم على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على مبدأ التعددية الحزبية.





وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيعلن أسماء المرشحين على المقاعد الفردية بشكل نهائي في ساعات بعد التنسيق مع لجان المحافظات واستطلاع رأيها في المرشحين واستيفاء الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقديم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.