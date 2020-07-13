أخبار الزمالك.. تعافي نجم الفريق من كورونا.. ناد مغربي يقاضي الأبيض بسبب حميد أحداد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم،الأثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:





أعلن صلاح الدين مقتريض المتحدث الرسمي باسم نادي الدفاع الحسني الجديدي عن التوجه لـ القضاء ضد الزمالك بسبب أزمة مستحقات حميد أحداد نجم الفريق السابق المنضم للفريق الأبيض.





خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الاثنين خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.





أعلن مصطفى فتحى ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.



