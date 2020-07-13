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أخبار العالم

تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ.. داود أوغلو: أردوغان طلب مني الطاعة العمياء فقط

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:57 م
أردوغان وداود أوغلو
أردوغان وداود أوغلو
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القسم الخارجي
أكد رئيس وزراء تركيا الأسبق، أحمد داود أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، هو من تخلى عنه، لافتا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أراد منه "الطاعة العمياء فقط".

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قال أوغلو خلال مقابلة على قناة "خبر ترك"، إنه لم يترك قضية بلاده بل إن حزب العدالة والتنمية هو الذي تركها وتخلى عنها. 

وأشار رئيس حزب المستقبل المعارض: "قضيتنا تكمن في الشفافية وهو ما عليه حزبي الآن، فيما يفتقر حزب العدالة والتنمية الذي تركته إليها. القضية تكمن في البعد عن الترف والرفاهية، وهو الأمر الذي يمثله اليوم حزب المستقبل ويغيب عن حزب العدالة والتنمية".

وأكد داود أوغلو أنه أبلغ أردوغان آنذاك، أن حزب العدالة والتنمية والدولة يسيران في الاتجاه الخاطئ، موضحا أنه على الرغم من ذلك لم يستقِل من العدالة والتنمية، بل إن قيادة الحزب هي التي فصلته من الحزب.

وقال: "ماذا أراد مني حزب العدالة والتنمية وأردوغان أن أفعل؟ لم يطلبا مني شيئا سوى الطاعة العمياء".

وأكد داود أوغلو أن القضية تكمن في عدم تعيين الأقارب والأبناء في المناصب الحكومية، وهو ما لم يعد حاضرا في حزب العدالة والتنمية، فضلا عن مكافحة الفساد والتصدي للأمور بالقوانين.
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