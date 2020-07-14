قد تؤدي لتفاقم الأوضاع.. سامح شكري: السياسات التركية في المنطقة باتت مصدر قلق

قال سامح شكري ، وزير الخارجية: إن مصر ستمضي في مساري التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة؛ مؤكدًا أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.





وأكد سامح شكري في مداخلة هاتفية خلال على قناة " الغد"، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غير شرعية، مشيرا إلى أن مصر طالبت الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها.





وتابع سامح شكري: "السياسات التركية في المنطقة باتت مصدر قلق إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يستطيع اتخاذ إجراءات ضد تركيا".





وأكمل سامح شكري: "سياسات تركيا في المنطقة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع والانحدار في منحنى من التصعيد والتأزم".





ولفت سامح شكري: "مجلس الأمن مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولي ويستطيع ان يتخذ إجراءات بناء على خرق الشرعية الدولية والقرارات الدولية ".



