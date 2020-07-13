AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح شكري: الجيش الوطني الليبي سيتصدى للاحتلال التركي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:58 م
سامح شكري
سامح شكري
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أصدر وزير الخارجية سامح شكرى مجموعة من التصريحات لبرنامج «على مسئوليتى»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ على فضائية «صدى البلد»؛ حيث أعلن : 

 
أننا لم نصل للغاية المأمولة بشأن مفاوضات السد الإثيوبي؛ وسنقدم تقريرا نهائيا عن جولة المفاوضات لرئيس الاتحاد الأفريقي؛ مشيرا إلى أننا قدمنا حلولا مرنة على مدار 6 سنوات خلال فترة المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.


وأكد شكري أننا ندعم عملية التنمية فى إثيوبيا؛ علاوة على أن أمريكا والبنك الدولي أشادا بتنازلات مصر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.


وأوضح أننا لدينا إرادة سياسية  للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ خاصة مياه نهر النيل ملك لكل الدول وليس ملكا لدولة واحدة ولابد من مراعاة الاستخدام المنصف والعادل لمياه نهر النيل بدون إحداث ضرر؛ إذا لم نصل لاتفاق .. أمر السد سيكون مطروحا أمام مجلس الأمن.


وعن التهديدات التركية بخصوص التدخل العسكري في الجفرة وسرت قال شكري: «تركيا تتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا وهو خرق لقرارات مجلس الأمن ولقواعد الشرعية الدولية»؛ لافتا الى أن الجيش الوطنى الليبي أكد أنه سيتصدى للاحتلال التركي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني رسلان: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة بات مفضوحًا أمام العالم

إجراءاتنا ستكون صريحة وواضحة.. سامح شكري في حوار مع أسوشيتد برس: إثيوبيا تزيد العداء والتصعيد.. على مجلس الأمن منعها من ملء سد النهضة.. ولم نهدد بعمل عسكري

الكنائس الأسقفية في أفريقيا: نصلى من أجل حل يرضي جميع الأطراف بشأن سد النهضة

سامح شكري في مجلس الأمن: سياسة الأمر الواقع مرفوضة.. إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق عادل ومنصف.. وأي إجراء أحادي له نتائج كارثية ومصر ستحافظ على حقها

التفاصيل الكاملة لـ جلسة مجلس الأمن التاريخية بشأن سد النهضة.. مصر تحقق انتصارا دوليا وإثيوبيا تكشف للعالم وجهها التفاوضي القبيح

عناصر قوة كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن.. ذكر انهيار سد جيبي 2 عقب افتتاحه بساعات.. التأكيد على المحافظة على المصالح العليا للشعب المصري.. عرض تأثيرات السد المدمرة.. إعلان سريان الاتفاقيات التاريخية

ترشيحاتنا

أقل من السابق.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لعلاج تداعيات كورونا

السيول تدمر تركيا .. أحمد موسى: أردوغان نايم في العسل

اغفر ذنوبك في دقيقتين قبل النوم بـ 3 خطوات

مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا.. فيديو وصور

الأزمة تتصاعد .. هيفاء وهبي ترد على تصريحات محمد وزيري

قمة إفريقية مصغرة .. الدول الثلاث ترفع تقارير منفصلة غدا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها