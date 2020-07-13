سامح شكري: الجيش الوطني الليبي سيتصدى للاحتلال التركي

أصدر وزير الخارجية سامح شكرى مجموعة من التصريحات لبرنامج «على مسئوليتى»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ على فضائية «صدى البلد»؛ حيث أعلن :





أننا لم نصل للغاية المأمولة بشأن مفاوضات السد الإثيوبي؛ وسنقدم تقريرا نهائيا عن جولة المفاوضات لرئيس الاتحاد الأفريقي؛ مشيرا إلى أننا قدمنا حلولا مرنة على مدار 6 سنوات خلال فترة المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.









وأكد شكري أننا ندعم عملية التنمية فى إثيوبيا؛ علاوة على أن أمريكا والبنك الدولي أشادا بتنازلات مصر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.









وأوضح أننا لدينا إرادة سياسية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ خاصة مياه نهر النيل ملك لكل الدول وليس ملكا لدولة واحدة و لابد من مراعاة الاستخدام المنصف والعادل لمياه نهر النيل بدون إحداث ضرر؛ إذا لم نصل لاتفاق .. أمر السد سيكون مطروحا أمام مجلس الأمن.







