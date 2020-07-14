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أخبار العالم

البرلمان الليبي يمنح الجيش المصري الحق في التدخل لحماية الأمن القومي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، منح القوات المسلحة المصرية، حق التدخل؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا دعت الحاجة لذلك، وذلك عقب ساعات من إعلان تركيا عن استعدادها لعملية عسكرية في سرت والجفرة. 

ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الليبية تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة.

وأضاف "المسماري"، في مؤتمر صحفي أمس، الإثنين، أن الجيش لديه أرشيف هائل من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في ليبيا.

ولفت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ضد الليبيين تتضمن عمليات اغتيال وخطف وابتزاز.

وأشار إلى أن الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول، والمعروف بـ"مفتي الإرهاب"، قام بالإفتاء بقتل الليبيين.
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