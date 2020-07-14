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رياضة

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:22 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إنه يشعر بالاستياء من بعض التجاوزات التى تحدث فى قناة نادي الزمالك الخاصة.

وأضاف وليد صلاح عبداللطيف ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» إننا  حاليا نفتقد للإعلام المحايد فى الفترة الأخيرة، خاصة مع الصراعات بني الاهلى والزمالك.

وأكد صلاح عبداللطيف، إنه يتمني أن يحصل الزمالك على لقب نادي القرن، ولكن هناك معايير وضعت من الكاف سواء متفق معها أم لا.

وعن أزمته مع سيد عبدالحفيظ، قال :" مدير الكرة بالأهلى، تواصل معى وقال لى ساخرا :" يا عم أنت مزودها ليه كده"، بعد هجومي عليه فى الاعلام".

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