التخسيس وتقوية المناعة من بينها.. 11 فائدة لتناول قشر الليمون

قدمت خبيرة التغذية، الدكتورة سوسن غزال، فوائد تناول قشر الليمون ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأوضحت أن من فوائد تناول قشور الليمون، ما يلي:





١- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون





٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.





٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي .





٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة.





٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.





٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها.





٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب.





٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب.





٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات.





١٠ - يُخفّف الألم .



