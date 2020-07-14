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التخسيس وتقوية المناعة من بينها.. 11 فائدة لتناول قشر الليمون

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية، الدكتورة سوسن غزال، فوائد تناول قشر الليمون، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأوضحت أن من فوائد تناول قشور الليمون، ما يلي:

١- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون

٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.

٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي .

٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة.

٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.

٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها.

٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب.

٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب.

٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات.

١٠ - يُخفّف الألم .

١١- يعزّز فقدان الوزن.
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