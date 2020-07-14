التخسيس وتقوية المناعة من بينها.. 11 فائدة لتناول قشر الليمون

قدمت خبيرة التغذية، الدكتورة سوسن غزال، فوائد تناول قشر الليمون، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضحت أن من فوائد تناول قشور الليمون، ما يلي:
١- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون
٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي .
٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة.
٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها.
٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب.
٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب.
٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات.
١٠ - يُخفّف الألم .
١١- يعزّز فقدان الوزن.