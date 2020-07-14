بالصور.. شاهد أجواء تفتيش الطلاب داخل لجان الثانوية العامة لضبط وسائل الغش

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لـ إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، اهتماما بالغا بتفتيش الطلاب "التفتيش الاول" ، بالعصا الإلكترونية لضبط التليفونات المحمولة ووسائل الغش الالكترونية المختلفة قبل الدخول للامتحان .
وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، استمرارا لتطبيق نظام التفتيش على ثلاث مراحل لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2020.
حيث قال حجازي : ستقوم لجنة برئاسة مراقب اول اللجنة واعضاء الامن وعضو لجنة الادارة بتفتيش الطلاب بإستخدام العصا الالكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة التي تساعد على الغش.
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وأضاف حجازي : سيتم استخدام العصا الالكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة في اللجان عن طريق هذه اللجنة المشكلة 3 مرات : مرة اثناء دخول الطلاب ، ومرة اثناء لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية ، والتركيز على الديسكات ، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب في ارباك الطلاب.
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وأوضح أنه سيتم تحرير محضر اثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة من أحداث واهمها : محضر بمرض الطالب او الطالبة ، وعدم قدرته على استكمال الامتحان على ان يوقع المسئول الصحي باللجنة على هذا المحضر ، كما سيتك عمل محضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد 9 وقبل الساعة 10 ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول .
وأكد حجازي ايضا على أنه سيتم الإعلان في مكان ظاهر باللجنة عن ان حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانوية
ووجه الدكتور رضا حجازى رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى(اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على السادة المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.
وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.
و يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية
وتتمثل اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية
ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا