12.9 ٪ زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين من الداخل عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2019 وهي تهدف إلى نقل المعرفة ومتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت النشرة عن أهم المؤشرات منها براءات الاختراع،وتضمنت نحو 2183 طلبًا مقدمــًا إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2019 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم( 1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0 ٪ ، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0٪ ) ، مقـابـل 2255 طلبـًا عام 2018 منــهـم ( 997 للمصريين بنسبة 44.2 ٪، 1258 للأجانب بنسبة .55.8٪ ) بانخفاض 3.2 ٪ .
وأشارت النشرة الى عدد البراءات الممنوحة و التى سجلت 50 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2019 ( 175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة23.3٪ ، 575 براءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 76.7 ٪ ) من الإجمالي ، مقــابل 690 براءة عام 2018 منهم 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5٪ ، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.5 ٪) بزيادة بلغت نسبتها 12.9 ٪ للمصريين.
وجاءت البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي كالاتى :
اولا مجال الكيمياء و الفلزات :
سجل 167 براءة اختراع تم منحها وفقًا للتصنيف الدولي
فى مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 22.3 ٪ من إجمالي البراءات المـمنوحة عام 2019( 33.5٪ للمـصريين ، 66.5٪ للأجانب )
ثانيامجال الاحتياجات الإنسانية :
سجلت 147 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 19.6% (27.2% للمصـــريين، 72.8 للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة فــى مجــال عمــليات التشكيل والنقل بعـدد 106 بـراءة اختراع بنسبة 14.1٪ ( 11.3 ٪ للمصريين ، 88.7٪ للأجانب ) .
ثالثا البراءات الممنوحة للدول :
احتلـت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 175 براءة اختراع بنسبة 23.3 ٪ ، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية بأجمالي 157 بــراءة اخــتراع بنسبة 20.9 ٪ ثم المانيا باجمــالى عدد 54 براءة اختــراع بنسبة 7.2٪ من اجمالى البراءات الممنوحة عام 2019 .
رابعا العلامات التجارية:
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 17760 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلبًا عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 0, 16 ٪.
منـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 9010 علامة تجـــارية عــام 2019(مصـــر 6126 ، باقي الدول 2884) ، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2 ٪ .
وكشفت النشرة أن مصر تصدرت قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 0, 68٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2 ٪ ثم الامارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.