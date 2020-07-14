12.9 ٪ زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين من الداخل عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2019 وهي تهدف إلى نقل المعرفة ومتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.









وكشفت النشرة عن أهم المؤشرات منها براءات الاختراع، وتضمنت نحو 2183 طلبًا مقدمــًا إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2019 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم( 1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0 ٪ ، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0٪ ) ، مقـابـل 2255 طلبـًا عام 2018 منــهـم ( 997 للمصريين بنسبة 44.2 ٪، 1258 للأجانب بنسبة .55.8٪ ) بانخفاض 3.2 ٪ .



وأشارت النشرة الى عدد البراءات الممنوحة و التى سجلت 50 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2019 ( 175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة23.3٪ ، 575 براءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 76.7 ٪ ) من الإجمالي ، مقــابل 690 براءة عام 2018 منهم 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5٪ ، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.5 ٪) بزيادة بلغت نسبتها 12.9 ٪ للمصريين.

