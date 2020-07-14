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تعليم

أمن دمياط يمنع أولياء الأمور من الحضور أمام لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:39 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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زينب الزغبي
صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن طلاب الثانوية العامة بدمياط قد توافدوا على لجان الامتحانات، اليوم لأداء امتحان اللغة الثانية "مادة اللغة الفرنسية ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال استقبال توافد طلاب الثانوية العامة  بشعبتيها العلمى والأدبي على اللجان .


وأشار إلى تواجد افراد الامن في محيط اللجان لتامين دخول الطلاب وتامين اللجان اثناء الامتحان وتم منع عدد من أولياء الامور من التواجد امام المدارس بعد دخول الطلاب لللجان ،حخرصا على سلامتهم من ازدحامهم امام اللجان وحرصا على الطلاب انفسهم من التوتر الذى يسببة تواجد اولياء الامور

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وأضاف عثمان " ان جميع الطلاب قد خضعوا بالفعل للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد،كما هو متبع كل امتحان وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لتأمينها، كما قام القائمين على اللجان بالتنسيق مع الزائرات الصحيات بخضوع الطلاب للكشف الصحي وتوزيع الكمامات" وقياس درجات الحرارة.

اوضح ، انه تم تعقيم جميع الللجان بشكل دورى قبل الامتحانات وبعدها، بالإضافة إلى توفير كمامات واقية للطلاب وبوابات تعقيم علي مداخل المدارس وتوفير سيارات إسعاف  امام لجان امتحانات الثانوية العامة.
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