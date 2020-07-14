تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية عبر جروبات الغش.. والتعليم: الصور خرجت من لجنة في أسيوط

تشهد جروبات الغش عبر تطبيقات واتس اب وتليجيرام الآن ، تداولا لصور امتحانات اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية - اللغة الألمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الإيطالية - اللغة الصينية).









من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يقوم الآن بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحان الأصلي الذي يتم تأديته منذ العاشرة صباحا داخل اللجان، ليتم تحديد هوية وبيانات مصور هذه الصور وناشرها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.









وبالفعل، تمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الوصول إلى هوية الطلاب المسئولين عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعه داخل اللجان، وتبين أنهم طلاب يؤدون الامتحان فى إحدى لجان محافظة أسيوط.







