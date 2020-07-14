AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية عبر جروبات الغش.. والتعليم: الصور خرجت من لجنة في أسيوط

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:53 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
تشهد جروبات الغش عبر تطبيقات واتس اب وتليجيرام الآن، تداولا لصور امتحانات اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية - اللغة الألمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الإيطالية - اللغة الصينية).


من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يقوم الآن بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحان الأصلي الذي يتم تأديته منذ العاشرة صباحا داخل اللجان، ليتم تحديد هوية وبيانات مصور هذه الصور وناشرها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


وبالفعل، تمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الوصول إلى هوية الطلاب المسئولين عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعه داخل اللجان، وتبين أنهم طلاب يؤدون الامتحان فى إحدى لجان محافظة أسيوط.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.


ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: تفتيش الطلاب على 3 مراحل في لجان الثانوية العامة اليوم

التعليم: كراسات أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وصلت لجان الثانوية العامة وسط حراسة مشددة

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

تنبيه هام على بوابة إحدى لجان الثانوية العامة بالمطرية: الموبايل سيحرمك من الامتحان

للمرة الثانية.. تفتيش الطلاب داخل لجان الثانوية العامة لضبط أدوات الغش المخفية قبل الامتحان

شاهد.. قياس الحرارة وارتداء الكمامات لطلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحان

ترشيحاتنا

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

لأول مرة.. السعودية تصدر قرارا مهما بشأن صلاة عيد الأضحى

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نايا ريفيرا قبل غرقها

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها